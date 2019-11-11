Станислав Черчесов: «Тренеру, надо делать то, во что ты веришь сам»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что, по его мнению, необходимо для того, чтобы добиться успеха в этой профессии.

— Начинающему тренеру, да и просто тренеру, надо делать то, во что ты веришь сам, и тогда ты убедишь игрока и всю команду в целом. Ты должен жить своими мыслями, ведь у каждого свой взгляд, — цитирует Черчесова официальный сайт УЕФА.

Ты же не можешь, условно говоря, посмотреть мои тренировки и сделать все точно так же. Ведь я знаю, почему я так делаю, а другой человек — нет. Каждый должен идти своей дорогой. Конечно, надо собирать информацию, но каждый двигаться должен сам, потому что именно ему работать с тем или иным футболистом.

Я уже не начинающий тренер. Если я что-то хорошее увидел, мне надо это понять. Так не бывает, что сегодня я увидел, а завтра — сделал. Надо увидеть, проанализировать, посмотреть в тренировке и потом уже понять, почему кто-то так делает.

У футболистов всегда бывают вопросы. Один тебя спрашивает, другой стесняется, но в глазах всегда есть вопрос, и если на него ты не можешь ответить сразу, уверенно и убедительно, то игрок скажет, что тренер и сам не понимает. А ты должен понимать, что делаешь.

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