Станислав Черчесов: "Подготовил письмо с просьбой о переносе игры "Зенита" со "Спартаком"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" выразил радость по поводу выхода "Краснодара" и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы. Ответные встречи этой стадии турнира пройдут 14 марта. При этом тренер отметил, что это может создать небольшие трудности перед матчами сборной в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

– Здорово для нас, что "Краснодар" хорошо настроился на "Байер", – сказал Черчесов. – А что касается вылета из Кубка России, то "Ростов" его знает досконально, а "Байер" подошел снисходительно. "Ростов" понимал, что ему нужно. Возможно, не "Красндар" сыграл слабо, а "Ростов" не дал ему сыграть. Я бы не сказал, что "Краснодар" не выложился.

Мы подготовили письмо на случай, если "Зенит" вдруг, подчеркиваю – вдруг, не прошел бы ("Фенербахче"), чтобы его игру чемпионата сдвинули с 17 марта на 16-е и у нас (сборной) было на день больше на подготовку к встрече с Бельгией. Почему только "Зенит"? Да, у "Краснодара" тоже могла быть (и будет) такая ситуация. Но "Зенит" играет со "Спартаком", в этих двух командах больше кандидатов в сборную. Не хотелось напрягать лигу переносом двух матчей. Но обе команды прошли, и теперь лига не пойдет нам навстречу. Могли ли сдвинуть или нет, я не знаю. Но свою просьбу я тогда выразил.

Добавим, что матч 20-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" запланирован на 17 марта. Он должен пройти в Москве и начаться в 19.00.