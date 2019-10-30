Станислав Черчесов не исключил своего ухода после Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Большому Спорту» рассказал о нюансах своего контракта.

— В какой ситуации комфортнее тренеру сборной страны — при наличии базового клуба или равномерном распределении игроков по командам?

— Оптимально, когда есть определенные связки. Как в свое время в сборной России при Гусе Хиддинке — защита была из ЦСКА, а атака из «Зенита». Так комфортнее, поскольку перед играми бывает всего два дня, и за это время сложно наиграть связки. Но мы находимся в иной ситуации и должны искать оптимальные решения.

— С вами советуются при определении лимита на легионеров?

— Мое мнение по данному вопросу не решающее, а чисто информативное. Мы отталкиваемся от действующих правил. Приняли со следующего сезона формулу «8 легионеров плюс 17 россиян» в заявке на чемпионат, будем подстраиваться под нее. Сложно сказать, увеличится ли количество кандидатов в сборную при новом лимите. Сейчас в некоторых командах пять центральных защитников-иностранцев. При новой формуле такого не будет. Легионерами станут те, кто, как мы говорим, делает разницу. Руководители клубов начнут подходить к селекции более пристально. Когда я работал в московском «Динамо», на матчи Лиги Европы в стартовом составе все равно выходили четыре-пять россиян, хотя лимита в этом турнире нет. Если футболист высокого уровня — он будет на поле.

— Ваш контракт с РФС рассчитан до 2022 года...

— Здесь, как говорится, есть нюансы. Соглашение подписано по схеме «два плюс два». О чемпионате мира в Катаре мы сейчас не думаем. Есть конкретная задача — хорошо выступить на чемпионате Европы. Тренер как барьерист, должен думать не о последнем барьере, а о ближайшем. Перспектива будет, если выполнять текущие задачи. Есть перспективные футболисты, которые через два года могут заиграть в основном составе. Если ставить их на решающие матчи сейчас, результат будет под угрозой. За перспективной молодежью мы следим, но всему свое время. Когда Александр Головин был готов выступать за национальную команду, он не приглашался в молодежную — сразу стал у нас основным игроком. Если подобные игроки появятся — сразу позовем их.

— К чемпионату мира в Катаре сборная России подойдет более сильной, чем к чемпионату мира в России?

— Не готов дать прогноз. Будь я начинающим тренером, мог многое рассказать, а в 2022 году все бы смеялись. Перспективные игроки у нас есть, но карьера зачастую зависит от травм, переходов, личной жизни... Бывает, человек не забил из выгодной позиции в важном матче, не справился с психологическим давлением — и карьера пошла под откос. Нельзя нарисовать план и просто следить за его выполнением — на нашем уровне от нюансов зависит очень многое.