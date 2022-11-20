Соболев: «Я не реализовал 3-4 момента, а в целом сегодня была точно неплохая игра»

Нападающий сборной России Александр Соболев подвел итоги ноябрьских товарищеских матчей.

— Можешь подвести итоги двух матчей?

— Да нормально сыграли, сегодня должны были побеждать. Я не реализовал 3-4 момента, а в целом сегодня была точно неплохая игра.

— Если бы удалось забить через себя, эмоциональный фон был бы совсем другим?

— Да нет, я уже забивал через себя. Гол не пахнет, не важно, как забил. У меня было сегодня 3-4 момента, хотя бы один из которых я должен был реализовать, но, к сожалению, не смог.

17 ноября сборная России сыграла против команды Таджикистана, а сегодня, 20 ноября, — против Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.