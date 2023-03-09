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Сегодня, 13:09

Симонян считает сборные Ирана и Ирака достойными соперниками для российских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент РФС и известный советский футболист Никита Симонян заявил, что сборные Ирана и Ирака по футболу являются достойными соперниками для команды России.

«Сегодня на земном шаре слабых соперников почти нет, все научились играть в футбол довольно прилично. В «Зените» играл Сердар Азмун, таких, как он, там есть несколько человек. Нужно считаться и с политической ситуацией. Обе сильные команды, достойные соперники, хорошие спарринг-партнеры», — приводит слова Симоняна ТАСС.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17224229
Никита Симонян
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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