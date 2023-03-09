Газзаев о матче России с Ираком в Санкт-Петербурге: «Нужно использовать любую возможность проводить международные матчи»
Газзаев поделился мнением о матче России с Ираком в Санкт-Петербурге
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о проведении матча сборной России с командой Ирака в Санкт-Петербурге.
«Конечно, сборная сейчас должна использовать любую возможность проводить международные матчи. РФС делает все для того, чтобы найти спарринг-партнеров на международной арене. Это только плюс для нашей сборной и для нашего футбола. Надо приветствовать, что наша сборная имеет возможность участвовать в международных играх», — сказал Газзаев «СЭ».
В четверг, 9 марта, «СЭ» сообщил, что матч Россия — Ирак состоится в Санкт-Петербурге. Встреча должна состояться 26 марта.
Новости