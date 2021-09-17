Футболисты сборной России отгадывают молодежный сленг. Видео

Пресс-служба сборной России выложила видео, в котором футболисты национальной команды объясняют значение молодежных словечек и сленга.

«Если вы не знаете эти слова, значит вы «бумер». Если вам понравится видео, то вы скажете «ауф» и напишете в комментарии «ору». Ловите вайб со сборной России и смотрите ролик!» — говорится в описании к видео.