Футболисты сборной России отгадывают молодежный сленг. Видео
12:27
Пресс-служба сборной России выложила видео, в котором футболисты национальной команды объясняют значение молодежных словечек и сленга.
«Если вы не знаете эти слова, значит вы «бумер». Если вам понравится видео, то вы скажете «ауф» и напишете в комментарии «ору». Ловите вайб со сборной России и смотрите ролик!» — говорится в описании к видео.
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