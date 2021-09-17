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Футболисты сборной России отгадывают молодежный сленг. Видео

12:27
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Пресс-служба сборной России выложила видео, в котором футболисты национальной команды объясняют значение молодежных словечек и сленга.

«Если вы не знаете эти слова, значит вы «бумер». Если вам понравится видео, то вы скажете «ауф» и напишете в комментарии «ору». Ловите вайб со сборной России и смотрите ролик!» — говорится в описании к видео.

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Роман Шишов все материалы автора

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