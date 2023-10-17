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Сегодня, 17:01

Шавло поделился мнением, стоит ли продолжать вызывать Джикию в сборную

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло оценил, стоит ли дальше вызывать в сборную России 29-летнего защитника Георгия Джикию.

«Это уже дело тренера, вызывать Джикию или нет. А вы как думаете, если он не играл пять матчей? Бывают и ошибки. Но это не тот случай, что надо зачехлить игрока. Наоборот, ему надо помочь. Джикия многое сделал для сборной и для клуба. Когда игрок немного сбавил, его нельзя ставить. Джикия не играл, а тренер его вызвал. Значит, он видит в нем силу для сборной. У меня один вопрос: почему убрали Джикию и не ставят его? И почему, когда делает ошибки Дуарте, его все время ставят? Сейчас Дуарте немного получше стал, а до этого он порол, и его ставили. Джикия в «Спартаке» не порол пока. В сборной он ошибся. Ну а что делать? Баринов тоже ошибся в матче с Кенией. Что, его не ставить в «Локомотиве»? Центральный защитник — дефицитная позиция в сборной России? Мы сами виноваты, потому что их не воспитываем. Закупаем пачками центральных защитников-иностранцев. Есть хорошие ребята, которые могли бы вырасти, но при первой ошибке стараемся их убрать. Вы вспомните историю с Березуцкими и Игнашевичем. Как их воспитал Газзаев? Вот и все, и вопрос закрыт. А если мы не хотим воспитывать, то у нас ничего никогда не будет. Так же и в других линиях», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

29-летний Джикия выступает за сборную России с 2016 года. Он дебютировал в товарищеском матче с Катаром. Всего на его счету 45 матчей в составе национальной команды, два забитых мяча и одна результативная передача.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-ne-dumayu-chto-nado-zachehlit-dzhikiyu-emu-nado-pomoch/
Георгий Джикия
Футбол
Сборная России по футболу
Сергей Шавло
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