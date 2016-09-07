Сергей Кирьяков: "Россия – футбольная страна!"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил уверенность в том, что футбол в стране остается спортом номер один. Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что Россию нельзя причислять к футбольным державам.

– На трибунах в Черкизове было немало свободных мест. Россия – футбольная страна? – вопрос Кирьякову.

– Да! Существуют определенные проблемы, но футбол остается спортом номер один. Нам просто нужно всем собраться и вернуть зрителей на стадион, помочь нашей национальной команде успешно выступить на домашнем чемпионате мира. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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