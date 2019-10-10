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Серб Йованович назначен главным арбитром матча Кипр — Россия

14:50
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Главным арбитром матча отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия стал серб Срджан Йованович, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертый арбитр — Новак Симович. Все арбитры представляют Сербию.

Матч Кипр — Россия состоится 13 октября в Никосии и начнется в 19.00 по московскому времени.

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https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2026119--cyprus-vs-russia/matchinfo/?iv=true

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