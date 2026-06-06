Романцев — о мотивации игроков сборной России: «Уже говорил и повторюсь снова: сейчас надо терпеть»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о мотивации игроков национальной команды.

— После поражения от Египта Валерий Карпин дал понять, что отсутствие возможности участия в официальных турнирах сильно влияет на игровое и психологическое состояние сборной России. Насколько это осложняет работу тренера в выстраивании команды и ее игры?

— Здесь двух мнений быть не может. Любая тренировка, любой спарринг должны проводиться с определенной целью. А если ее нет, если ты все время говоришь футболистам, что это работа на будущее... Сколько ни бей себя тренер в грудь, ни настраивай, нужного эффекта не добьешься. Ведь игроки вправе спросить его: а когда же наступит то самое светлое завтра? И что он может им ответить? Это похоже на работу журналиста, который знает, что написанное им, кроме близких родственников, никто не прочитает. Отсюда такая разница в игровом тонусе и настрое. Что отчетливо просматривалось в матче с Египтом. Чувствовалось, что для хозяев он был важным моментом в подготовке к чемпионату мира. А для нашей сборной — лишь очередным шагом на пути в туманное будущее.

В свое время, когда сезон заканчивался и все отправлялись в отпуск, «Спартак» уезжал в теплые края готовиться к матчам Лиги чемпионов. Для ребят это были самые тяжелые сборы. Ведь вместо отпуска на пляже они дважды в день вкалывали в какой-нибудь испанской Чиклане или французском Виши. Да еще проводили спарринги с местными любительскими командами. Но мы знали — впереди Лига чемпионов, надо терпеть, выжимая из себя все, что можно!

Уже говорил и повторю еще раз: сейчас надо терпеть. И, стиснув зубы, идти дальше! А если пойти на поводу тех, кто тупо твердит, что такие матчи не нужны и все плохо, то мы проиграем тем, кто ввел эти драконовские санкции. Чего они и добиваются. Причем не только в футболе.

5 июня Россия обыграла Буркина-Фасо (3:0) в BetBoom товарищеском матче. В следующем матче сборная сыграет против Тринидада и Тобаго 9 июня в Калининграде.