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5 июня, 22:45

Главный тренер сборной Буркина-Фасо о поражении от России: «Нас быстро наказали за ошибки»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду прокомментировал разгромное поражение от сборной России (0:3) в BetBoom товарищеском матче.

Игра прошла в пятницу, 5 июня в Волгограде на «Волгоград Арене».

— Это исторический матч для Буркина-Фасо, но, к сожалению, вы проиграли. Какие выводы сделали после этой встречи?

— К сожалению, очень быстро получили два мяча. Россия нас быстро наказала за ошибки. 8-й номер, Наиль Умяров, очень хорошо себя проявил. И после удаления очень тяжело действовать против такой сборной России, а мы так играли больше тайма. Хотя во втором тайме у нас были моменты, подходы к чужим воротам.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Очень приятно играть при полных трибунах.

Сборная России проведет следующий матч 9 июня против Тринидада и Тобаго.

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