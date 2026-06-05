Карпин о Волгограде: «Много болельщиков, зажигательно поддерживают. Приехал бы сюда еще раз»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о проведении в Волгограде BetBoom матча против Буркина-Фасо (3:0).

— Нравится ли вам проводить матчи сборной России в Волгограде?

— Да. Мне здесь нравится. Очень много болельщиков, зажигательно поддерживают. Созданы все условия, чтобы готовиться к встречам. Еще и результаты неплохие. Лично я бы приехал сюда еще раз, — сказал Карпин.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.

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