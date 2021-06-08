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Юрий Семин посетил тренировку сборной России

18:13
Юрий Семин на тренировке сборной России. Фото Игорь Рабинер., «СЭ»
Юрий Семин на тренировке сборной России. Фото Игорь Рабинер., «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин посетил тренировку национальной команды.

Юрий Семин на тренировке сборной России. Фото Игорь Рабинер., "СЭ"
Юрий Семин на тренировке сборной России. Фото Игорь Рабинер., «СЭ»

Болельщики были допущены на «ВТБ Арену» на открытую тренировку сборной России по футболу, которая готовится выступить на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры