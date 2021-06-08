Юрий Семин посетил тренировку сборной России
18:13
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин посетил тренировку национальной команды.
Юрий Семин на тренировке сборной России. Фото Игорь Рабинер., «СЭ»
Болельщики были допущены на «ВТБ Арену» на открытую тренировку сборной России по футболу, которая готовится выступить на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
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