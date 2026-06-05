Россия — Буркина-Фасо: видеообзор матча

Сборная России в BetBoom товарищеском матче победила Буркина-Фасо — 3:0.

Игра проходила в Волгограде 5 июня. По голу у россиян забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания.

Сборная Буркина-Фасо провела около половины игры в меньшинстве — в конце первого тайма красную карточку получил Мохамед Уэдраго.

Во втором тайме за сборную России дебютировали 18-летние Амир Ибрагимов и Кирилл Данилов.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.

Товарищеские матчи. Сборные. .

05 июня, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)

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