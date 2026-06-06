Вахания — о голе в ворота Буркина-Фасо: «Оказался один на дальней штанге. Слава богу, попал по воротам»

Защитник сборной России Илья Вахания после победы над Буркина-Фасо (3:0) в BetBoom товарищеском матче рассказал, как ему удалось забить гол.

«Счастлив, что получилось победить. Было очень много болельщиков, и было приятно играть для них. Если посмотреть на мои два гола (за сборную), они абсолютно одинаковые. Просто добежал на дальнюю штангу и попал в пустые ворота. Как забил Буркина-Фасо? Баринов отвлек на себя внимание защитников, про меня, видимо, забыли на дальней штанге, и получилось, что я оказался там один. Слава богу, попал по воротам (смеется).

Сборная Буркина-Фасо — это хорошая команда, физически сильная, было сложно с ними играть, особенно во втором тайме. Несмотря на то что соперник оказался в меньшинстве, они дали отличный бой», — приводит официальный сайт РФС слова Кругового.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.