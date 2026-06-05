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5 июня, 23:05

Главный тренер сборной России Карпин: «Для дебюта Ибрагимов нормально себя показал»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дебют полузащитника Амира Ибрагимова за национальную команду.

5 июня россияне победили сборную Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче со счетом 3:0. 18-летний Ибрагимов, являющийся игроком молодежной команды «Манчестер Юнайтед», появился на поле на 60-й минуте. Он вошел в тройку самых молодых дебютантов сборной России.

— Как вам дебют Ибрагимова?

— В некоторых эпизодах хорошо действовал. Для дебюта Ибрагимов нормально себя показал.

— Ваши ожидания от сборной Буркина-Фасо совпали с реальностью?

— Эту команду можно сравнить по уровню с Мали, правда, стиль игры отличается. К чему готовились, то и увидели. Но это касается только первого тайма, второй оставим за скобками.

— Кто покинет сборную России?

— Никто. У нас и так 21 футболист остался в расположении. Если все будут здоровы и в порядке, то никто не уедет, — отметил Карпин.

Следующий матч Россия проведет 9 июня в Калининграде против Тринидада и Тобаго.

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Амир Ибрагимов
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