Сергеев дал Петрову прозвище «русский Пуйоль» во время матча Россия — Буркина-Фасо
Нападающий Иван Сергеев дал прозвище «русский Пуйоль» полузащитнику Максиму Петрову во время BetBoom товарищеского матча Россия — Буркина-Фасо.
5 июня сборная России разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде. На 73-минуте 25-летний Петров отдал результативную передачу на Илью Ваханию.
«Красава, наш Пуйоль, русский Пуйоль», — сказал Сергеев Петрову после финального свистка.
9 июня Россия проведет товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра состоится на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.
Источник: Сборная России
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