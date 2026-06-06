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6 июня, 21:46

Сергеев дал Петрову прозвище «русский Пуйоль» во время матча Россия — Буркина-Фасо

Сергей Филин

Нападающий Иван Сергеев дал прозвище «русский Пуйоль» полузащитнику Максиму Петрову во время BetBoom товарищеского матча Россия — Буркина-Фасо.

5 июня сборная России разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде. На 73-минуте 25-летний Петров отдал результативную передачу на Илью Ваханию.

«Красава, наш Пуйоль, русский Пуйоль», — сказал Сергеев Петрову после финального свистка.

Товарищеские матчи. Сборные. .
05 июня, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
3:0
Буркина-Фасо

9 июня Россия проведет товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра состоится на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

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Источник: Сборная России
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Иван Сергеев
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Максим Петров («Балтика»)
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