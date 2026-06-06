Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции со сцены церемонии вручения премии «Муз ТВ».

6 июня 19-летняя россиянка обыграла польку Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2) в финале.

«Хочу попросить вас поздравить нашу соотечественницу, Мирру Андрееву, которая буквально час назад выиграла турнир «Большого шлема» в Париже — «Ролан Гаррос». Браво, Мирра», — сказал Сафонов перед объявлением одной из номинаций.

Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1992 года.

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