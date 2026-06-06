Сборная России начала подготовку к матчу с Тринидадом и Тобаго

Сборная России провела восстановительную тренировку в Москве и начала готовиться к BetBoom товарищескому матчу с Тринидадом и Тобаго, сообщила пресс-служба национальной команды.

Игра состоится 9 июня в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. По информации «СЭ», матч пропустит нападающий «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия.

5 июня сборная России в большинстве разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде.

Товарищеские матчи. Сборные. .

09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

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