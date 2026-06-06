Сборная России по футболу поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Сборная России по футболу поздравила восьмую ракетку мира Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции-2026.

6 июня 19-летняя россиянка обыграла польку Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2) в финале «Ролан Гаррос».

«Поздравляем и гордимся», — написано в сообщении пресс-службы сборной России.

Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1992 года и заработала рекордные призовые среди российских теннисистов.

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