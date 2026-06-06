Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

6 июня, 19:40

Сборная России по футболу поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Сергей Филин

Сборная России по футболу поздравила восьмую ракетку мира Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции-2026.

6 июня 19-летняя россиянка обыграла польку Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2) в финале «Ролан Гаррос».

«Поздравляем и гордимся», — написано в сообщении пресс-службы сборной России.

Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1992 года и заработала рекордные призовые среди российских теннисистов.

Мирра Андреева.Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ролан Гаррос
Сборная России по футболу
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
Читайте также
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная Тринидада и Тобаго проведет в небе 19 часов, чтобы добраться домой из Калининграда
Сборная России вернулась в Москву после матча с Тринидадом и Тобаго
Батраков: «Сегодня был день, который хочется запомнить»
Кинг: «Игра с таким сильным соперником, как сборная России, стала отличным испытанием»
Бевеев: «Могли забить больше Тринидаду, но не забили»
Батраков о матче с Тринидадом и Тобаго: «Приятно забить в день рождения»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева возглавит чемпионскую гонку WTA после победы на «Ролан Гаррос»

Шарапова поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»: «Горжусь тобой»
Новости
RSS RSS
Все новости