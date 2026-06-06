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6 июня, 00:16

Алексей Миранчук: «От брата получить голевую в сборной — это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после победы над Буркина-Фасо (3:0) в BetBoom товарищеском матче отметил, что был рад забить с передачи брата Антона.

«Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло. От брата получить голевую передачу в сборной — это превыше всего остального, о чем только мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому», — приводит ТАСС слова Алексея Миранчука.

30-летний Алексей Миранчук выступает за сборную России с 2015 года. На его счету 52 матча, 11 голов и 9 голевых передач на международном уровне.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.

Полузащитник сборной России Максим Глушенков в&nbsp;матче против Буркина-Фасо.Шедевр Садулаева, братский гол Миранчуков и дебюты Ибрагимова и Данилова. Россия разгромила Буркина-Фасо
Источник: ТАСС
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Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
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