Алексей Миранчук: «От брата получить голевую в сборной — это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после победы над Буркина-Фасо (3:0) в BetBoom товарищеском матче отметил, что был рад забить с передачи брата Антона.

«Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло. От брата получить голевую передачу в сборной — это превыше всего остального, о чем только мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому», — приводит ТАСС слова Алексея Миранчука.

30-летний Алексей Миранчук выступает за сборную России с 2015 года. На его счету 52 матча, 11 голов и 9 голевых передач на международном уровне.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.