Карпин о втором тайме матча с Буркина-Фасо: «Как решать проблему? Разговорами или бить»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о втором тайме BetBoom матча против Буркина-Фасо (3:0).

— Вы назвали второй тайм катастрофой. Почему вторая половина игры оказалась такой?

— Казалось бы, должно было быть по-другому. Подумайте, почему первый тайм при 11 на 11 против Буркина-Фасо выдался хорошим, а второй тайм не получился? Причем соперник не выпустил 11 Месси, и сборная Испании не приехала. Значит, проблема в нас.

— Как ее решать?

— Разговорами или бить. Одно из двух, — сказал Карпин.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.

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