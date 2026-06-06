Круговой: «По атлетизму команда Буркина-Фасо сильнее — она и атлетичная, и мощная»

Защитник сборной России Данил Круговой после победы над Буркина-Фасо (3:0) в BetBoom товарищеском матче объяснил, как в начале игры ему разбили нос.

«Все нормально, просто попали локтем в нос и сразу пошла кровь. Медики прибежали и мой нос спасли. По атлетизму команда Буркина-Фасо сильнее — она и атлетичная, и мощная. Мне даже казалось, что соперники почти не устают, когда бегают. В первом тайме мы много контролировали мяч, но они совершенно не уставали», — цитирует ТАСС Кругового.

В следующем матче сборная России 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.