Кисляк — об игре Ибрагимова в сборной: «Если он вызван, значит, достоин»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» высказался об игре хавбека молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

«Не знаю, будет ли он дальше вызываться. Все на усмотрение тренерского штаба. Первый раз он вышел на поле. Если он в сборной, значит, он достоин. На тренировках он выглядит хорошо», — сказал Кисляк «СЭ».

18-летний Ибрагимов дебютировал в составе сборной, появившись на поле на 60-й минуте в BetBoom товарищеском матче против Буркина-Фасо. Он вошел в тройку самых молодых дебютантов национальной команды.