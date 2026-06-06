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6 июня, 11:13

Кисляк — об игре Ибрагимова в сборной: «Если он вызван, значит, достоин»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» высказался об игре хавбека молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

«Не знаю, будет ли он дальше вызываться. Все на усмотрение тренерского штаба. Первый раз он вышел на поле. Если он в сборной, значит, он достоин. На тренировках он выглядит хорошо», — сказал Кисляк «СЭ».

18-летний Ибрагимов дебютировал в составе сборной, появившись на поле на 60-й минуте в BetBoom товарищеском матче против Буркина-Фасо. Он вошел в тройку самых молодых дебютантов национальной команды.

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Амир Ибрагимов
Матвей Кисляк
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