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6 июня, 13:30

Россия — Тринидад и Тобаго: дата и время товарищеского матча

9 июня состоится товарищеский матч Россия — Тринидад и Тобаго
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во вторник, 9 июня, состоится BetBoom товарищеский матч Россия — Тринидад и Тобаго. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Россия
3:0
Тринидад и Тобаго

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Тринидад и Тобаго можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформе Okko (по платной подписке).

Национальная команда Тринидада и Тобаго по футболу занимает 102-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 36-е место.

Российская сборная отстранена от международных соревнований.

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