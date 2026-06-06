Россия — Тринидад и Тобаго: дата и время товарищеского матча
9 июня состоится товарищеский матч Россия — Тринидад и Тобаго
Во вторник, 9 июня, состоится BetBoom товарищеский матч Россия — Тринидад и Тобаго. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 20.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Тринидад и Тобаго можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформе Okko (по платной подписке).
Национальная команда Тринидада и Тобаго по футболу занимает 102-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 36-е место.
Российская сборная отстранена от международных соревнований.
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