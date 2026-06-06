Ливай Гарсия не сыграет против сборной России

Как сообщили «СЭ» в сборной Тринидада и Тобаго, нападающий «Спартака» Ливай Гарсия не примет участие в матче против сборной России. 28-летний форвард пропустил игру против Южной Кореи (5:0) и не отправился с командой в Калининград. У футболиста нет травм или повреждений.



В завершившемся сезоне 28-летний Гарсия провел 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач.

BetBoom товарищеский матч России и Тринидада и Тобаго состоится 9 июня в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

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