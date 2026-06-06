В Гвинее заявили, что готовы сыграть товарищеский матч против сборной России

Сборная Гвинеи готова провести товарищеский матч против команды России, сообщает министр спорта Гвинеи Мамаду Селлу Бальде.

«Это отличная идея. Мы готовы сыграть. Знаем сборную России как трудолюбивую команду с игроками высокого уровня. Безусловно, это может быть хороший матч», — цитирует Бальде ТАСС.

Сборная Гвинеи занимает 80-е место в рейтинге ФИФА, Россия — на 39-й строчке.

Российские сборные отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.