Россия и Тринидад и Тобаго сыграют в товарищеском матче 9 июня

Сборные России и Тринидад и Тобаго сыграют в BetBoom товарищеском матче во вторник, 9 июня. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Тринидад и Тобаго можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформе Okko (по платной подписке).

Национальная команда Тринидада и Тобаго по футболу занимает 102-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 36-е место.

5 июня сборная России в Волгограде победила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.