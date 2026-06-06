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Сегодня, 20:00

Россия — Тринидад и Тобаго: во сколько начало товарищеского матча

Россия и Тринидад и Тобаго сыграют в товарищеском матче 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные России и Тринидад и Тобаго сыграют в BetBoom товарищеском матче во вторник, 9 июня. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Россия
Тринидад и Тобаго

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Тринидад и Тобаго можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформе Okko (по платной подписке).

Национальная команда Тринидада и Тобаго по футболу занимает 102-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 36-е место.

5 июня сборная России в Волгограде победила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.

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