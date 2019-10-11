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Сборная России вылетит на матч с Кипром 11 октября во второй половине дня

14:44
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В официальном Twitter сборной России сообщается, что в пятницу 11 октября игроки национальной команды провели восстановительную тренировку после матча против сборной Шотландии (4:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020.

— После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей, — говорится в сообщении. — После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведённого количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку.

Матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра состоится 13 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Кипр — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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