Сборная России предложила угадать, что ждет команду в следующем году
Сборная России по футболу в социальных сетях предложила подписчикам угадать, что ожидает команду в 2021 году.
«2021 год — много важных событий. Но что же точно случится? Ответы ждем в комментариях», — отмечается в сообщении.
При этом даны девять вариантов ответов:
1. Россия выйдет из группы на Евро-2020.
2. Сборная закончит год на первом месте в отборе на ЧМ-2022.
3. Забьет дебютант.
4. Головин забьет больше пяти голов во всех матчах сборной.
5. Сборная поднимется в рейтинге ФИФА.
6. Оба Миранчука забьют на Евро-2020.
7. Хет-три игрока сборной.
8. Наши парни возьмут медали на Евро-2020.
9. Дебют Сафонова.
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