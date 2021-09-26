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Сборная России пожелала Магкееву скорейшего восстановления после тяжелой травмы

12:49
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Сборная России пожелала скорейшего восстановления защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву, у которого выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Игроку предстоит оперативное лечение, по итогам которого будет определен срок восстановления.

«Магкеев выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки. Стас, желаем скорейшего восстановления и ждем в сборной!», — говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Магкеев покинул поле на носилках в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0). Он получил повреждение на 78-й минуте встречи.

После встречи защитник был отправлен на машине скорой помощи в больницу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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18%

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Челси 0
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Роман Шишов все материалы автора

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