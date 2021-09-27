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Сборная России поздравила Дивеева с днем рождения

13:21
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России поздравила Игоря Дивеева с днем рождения. Сегодня, 27 сентября, футболист празднует свое 22-летие.

«Поздравляем Игоря Дивеева с днем рождения и желаем надежной игры в обороне, чистых отборов и результативных подключений на стандарты», — говорится в сообщении.

Футболист играет в составе основной команды сборной России с 2020 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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