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Сборная России поздравила Ерохина с днем рождения

11:42
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Сборная России поздравила полузащитника «Зенита» Александра Ерохина с днем рождения. Ему исполнилось 30 лет.

 — Поздравляем полузащитника сборной России Александра Ерохина с днем рождения! Счастья, здоровья и всего самого наилучшего! — говорится в сообщении национальной команды.

Ерохин был вызван в сборную России Леонидом Слуцким в августе 2015 года. Игрок дебютировал в составе национальной команды 31 августа 2016 года в товарищеском матче против Турции.

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