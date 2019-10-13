Сборная России поздравила Ерохина с днем рождения
11:42
Сборная России поздравила полузащитника «Зенита» Александра Ерохина с днем рождения. Ему исполнилось 30 лет.
— Поздравляем полузащитника сборной России Александра Ерохина с днем рождения! Счастья, здоровья и всего самого наилучшего! — говорится в сообщении национальной команды.
Ерохин был вызван в сборную России Леонидом Слуцким в августе 2015 года. Игрок дебютировал в составе национальной команды 31 августа 2016 года в товарищеском матче против Турции.
Поздравляем полузащитника @TeamRussia Александра Ерохина с днем рождения! Счастья, здоровья и всего самого наилучшего! ? pic.twitter.com/h7y2zMN1Yu— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...