Сборная России поздравила Ерохина с днем рождения

Сборная России поздравила полузащитника «Зенита» Александра Ерохина с днем рождения. Ему исполнилось 30 лет.

— Поздравляем полузащитника сборной России Александра Ерохина с днем рождения! Счастья, здоровья и всего самого наилучшего! — говорится в сообщении национальной команды.

Ерохин был вызван в сборную России Леонидом Слуцким в августе 2015 года. Игрок дебютировал в составе национальной команды 31 августа 2016 года в товарищеском матче против Турции.