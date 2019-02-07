Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 48-го на 50-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует официальный сайт организации. У команды 1424 очка.

В последнем товарищеском матче подопечные Станислава Черчесова проиграли Германии (0:3), а в заключительной игре группового турнира Лиги наций уступили Швеции (0:2).

В первой пятерке изменений не произошло.

Первой идет Бельгия (1727 очков), второй – Франция (1726). Замыкает тройку Бразилия (1676). Хорватия – четвертая(1634), Англия – пятая (1631).

Сборная Катара, которая выиграла Кубок Азии, поднялась на 38 позиций и теперь занимает 55-е место.