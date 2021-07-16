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Салихова отреагировала на возможное назначение Бердыева главным тренером сборной России

16 июля 2021, 23:25
Зарема Салихова. Фото РИА Новости
Зарема Салихова. Фото РИА Новости
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Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером сборной России.

«Я считаю, что Курбан Бердыев — это вдумчивый клубный тренер, который показал свое мастерство в «Рубине» и «Ростове». Конечно, эти клубы будут рады назначению. Но Бекиевич далеко не реформатор, не новатор, скорее мудрый старец. Вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?» — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Бердыев вылетел из Казахстана в Москву на встречу с руководством РФС, чтобы обсудить возможное назначение главным тренером сборной России.

Как стало известно «СЭ», одним из кандидатов в помощники является Сергей Игнашевич.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/718

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