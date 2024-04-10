В РФС хотят привезти Роналдиньо, Ривалдо и Кака на матч легенд сборных России и Бразилии

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал о планах по организации матча легенд сборных России и Бразилии.

По словам Терешина, проведение такой игры реально.

«Мне кажется, матч легенд России и Бразилии вполне реализуем. Надо, чтобы Кафу переговорил с футболистами. Если они между собой договорятся, что готовы приехать, это будет большой праздник даже для Москвы. Можно без проблем собрать целый стадион. Привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Таффарела, Кака. Они вызовут большой ажиотаж», — цитирует Терешина «РБ Спорт».