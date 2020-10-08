Комментатор Вадим Матвеев, находившийся за воротами сборной России в товарищеском матче со Швецией (1:2) рассказал о первом пропущенном россиянами голе.

Как сказал Матвеев в эфире «Матч премьер», в моменте подачи вратарь команды Сослан Джанаев крикнул «я!», но не вышел из ворот. В результате защитник Илья Кутепов упустил Александра Исака, который точно пробил в упор с линии вратарской.