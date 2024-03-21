Россия — Сербия: видеообзор товарищеского матча
Сборная России одержала победу над командой Сербии в товарищеском матче — 4:0. Встреча прошла 21 марта в Москве.
Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале сборной России по футболу.
За российскую команду голы забили Антон Миранчук (21-я минута), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90+1-я).
Национальная команда России не проигрывает пять матчей подряд. Также сборная выиграла две встречи подряд с общим счетом 12:0.
Новости