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РФС выдвинул Дюкова на выборы в исполком УЕФА

13:14
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков может занять должность члена исполнительного комитета УЕФА.

Пресс-служба РФС сообщает, что Дюков выдвинут в качестве кандидата для избрания в члены исполкома УЕФА.

Дюков занимал должность президента «Зенита» с 2008 по 2017 год. С 2008 по 2019 год он являлся председателем совета директоров сине-бело-голубых, но покинул должность в связи с избранием на пост президента РФС.

Дюков возглавил РФС на внеочередной конференции 22 февраля 2019 года. Срок его полномочий истекает 9 февраля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/445

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