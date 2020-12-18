РФС выдвинул Дюкова на выборы в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков может занять должность члена исполнительного комитета УЕФА.

Пресс-служба РФС сообщает, что Дюков выдвинут в качестве кандидата для избрания в члены исполкома УЕФА.

Дюков занимал должность президента «Зенита» с 2008 по 2017 год. С 2008 по 2019 год он являлся председателем совета директоров сине-бело-голубых, но покинул должность в связи с избранием на пост президента РФС.

Дюков возглавил РФС на внеочередной конференции 22 февраля 2019 года. Срок его полномочий истекает 9 февраля 2021 года.