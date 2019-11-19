Разминка сборной России перед игрой с Сан-Марино. Видео

Сборная России разминается на стадионе перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.

Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Серравалле, начало — в 22.45 по московскому времени.

Встреча не имеет турнирного значения: Россия уже обеспечила себе второе место в группе и вышла на чемпионат Европы.

Разминка перед матчем против Сан-Марино pic.twitter.com/4vxk1in6mF — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019

Трансляция матча Сан-Марино — Россия