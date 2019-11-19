Разминка сборной России перед игрой с Сан-Марино. Видео
22:31
Сборная России разминается на стадионе перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.
Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Серравалле, начало — в 22.45 по московскому времени.
Встреча не имеет турнирного значения: Россия уже обеспечила себе второе место в группе и вышла на чемпионат Европы.
Разминка перед матчем против Сан-Марино pic.twitter.com/4vxk1in6mF— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019
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