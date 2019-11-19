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Разминка сборной России перед игрой с Сан-Марино. Видео

22:31
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Сборная России разминается на стадионе перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.

Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Серравалле, начало — в 22.45 по московскому времени.

Встреча не имеет турнирного значения: Россия уже обеспечила себе второе место в группе и вышла на чемпионат Европы.

Трансляция матча Сан-Марино — Россия

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