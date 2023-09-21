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Сегодня, 18:05

Дюков о совете Карпина игрокам уезжать из России: «Это был ответ на футбольный вопрос, а не политический»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о совете молодым игрокам уезжать из РПЛ.

«Этот ответ вырван из контекста, это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ — Валерий Георгиевич говорил, что футболистам надо выходить из зоны комфорта и постараться вылезти из теплой ванны. Со стороны РФС мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, прогрессировали, развивались. Все заинтересованы в развитии игроков. В августе меня спрашивали об отъезде Захаряна, я сказал: «Жаль». Он — перспективный игрок, который мог бы быть украшением чемпионата», — сказал Дюков.

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

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