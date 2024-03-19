Полузащитник «Спартака» Медина не сыграет за Парагвай в матче с Россией из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина пропустит товарищеский матч между сборными России и Парагвая из-за повреждения, сообщается на сайте Парагвайской футбольной ассоциации.

26-летний хавбек будет восстанавливаться в расположении московского клуба.

В нынешнем сезоне парагваец сыграл 21 матч, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

В марте сборная России проведет 2 товарищеских игры. Команда сыграет с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).