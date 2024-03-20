Чернышов — о матче сборной России с Сербией: «Наши футболисты соскучились по таким играм»

Бывший тренер сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов отметил важность товарищеского матча сборной России с Сербией.

«Сербы — очень серьезный соперник. Их я всегда относил к ведущим европейским сборным. В их составе играют футболисты, выступающие в топовых европейских клубах. Мы давно не видели нашу сборную в противостоянии с сильным европейским соперником. Нам надо делать ставку на лучших игроков, не так важно, футболист выступает в зарубежном или российском чемпионате. Думаю, наши футболисты соскучились по таким матчам, по победам. В такой сложной ситуации, в которой находится наш футбол, нам всем хочется, чтобы сборная добилась победы и показала, что, несмотря ни на какие запреты, мы все равно относимся к ведущим футбольным державам!» — цитирует Чернышова Legalbet.

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.

Сборная России и все российские клубы по футболу отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований с марта 2022 года.