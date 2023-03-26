Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:20

Осинькин о рекорде Пиняева: «Важнее, что он провел качественный матч за сборную на таком высоком уровне»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» дебютный гол нападающего Сергея Пиняева за сборную России в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«С удовольствием поздравлю его лично! Он провел хороший матч, продолжает прогрессировать. Нужно не останавливаться на достигнутом. Кроме того, что он забил, для меня важнее, что Сергей провел качественный матч на таком высоком уровне.
Пиняев — главный талант России? Не буду мыслить такими категориями. Сергей перспективный футболист, который должен доказывать каждый день, что он именно тот человек, на которого мы возлагаем надежды. С удовольствием буду болеть и переживать за него!» — сказал Осинькин «СЭ».

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Форвард забил гол за национальную команду в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Дмитрию Сычеву, который забил за сборную России в 18 лет, 6 месяцев и 23 дня.

Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
Игорь Осинькин
1
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Бах анонсировал возвращение российских спортсменов. Как это будет?
Два человека пострадали при взрыве в Киреевске под Тулой
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Федун назвал футболистов сборной, игру которых отметил в матче с Ираком
Карпин: «В матче с Ираком Пиняев был одним из лучших, если не лучшим»
У Пиняева первый гол за сборную! Пока он оправдывает надежды
Комличенко — о победе над сборной Ирака: «Могли забить больше»
Дюков о победе России над Ираком: «Отличный футбол, было важно победить дома»
Кузяеву грозит несколько матчей дисквалификации. Даже товарищеских
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун о победе России над Ираком: «Хорошо, что во втором тайме наша команда стала похожа на сборную»

Главный тренер сборной Ирака — о матче с Россией: «Это была очень красивая игра»
Новости
RSS RSS
Все новости