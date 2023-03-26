Главный тренер сборной Ирака — о матче с Россией: «Это была очень красивая игра»

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас подвел итоги товарищеского матча с командой России (0:2).

— Безусловно, это была очень красивая игра, — сказал Касас. — Первый и второй таймы получились разными. В первом тайме у нас были возможности забить, но мы ими не воспользовались. А во втором тайме Россия вышла вперед и показала, на что она способна.

Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).