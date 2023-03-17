Чернышов заявил, что в данный момент «Спартак» можно назвать базовым клубом для сборной России

Бывший главный тренер Андрей Чернышов отреагировал на то, что в сборную России на ближайшие товарищеские игры вызвали восемь футболистов «Спартака».

«Спартаковская академия всегда славилась своими воспитанниками и в советское, и в российское время. Было время, когда к «красно-белым» приезжало очень много легионеров. Но потом построили стадион и академию привели в порядок, тут надо сказать спасибо Леониду Федуну. Он взялся за футбольную школу, пригласил хороших специалистов и сейчас мы видим результат. Также в других клубах много воспитанников «Спартака» играет. Поэтому неудивительно, что столько спартаковцев в сборной. Я знаю Карпина, который в сборную всегда вызывает достойнейших, независимо от клубных пристрастий. Сейчас все, кто заслужил вызов в сборную, получили его. Ситуацию с Дзюбой оставим за скобками, там другая история. Многие клубы взялись за свои академии: «Динамо», ЦСКА, а «Краснодар» уже давно делает ставку на свою футбольную школу. Приятно, что наши футбольные руководители обращают внимание на академии, это только во благо российского футбола. В данный момент «Спартак» можно назвать базовым клубом для сборной, но нельзя на этом зацикливаться», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

В окончательный список игроков, которые будут вызваны на мартовский сбор национальной команды, попали восемь представителей «Спартака»: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Александр Соболев.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.