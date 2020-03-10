Решения об отмене или проведении без зрителей товарищеского матча Швеция — Россия на данный момент нет. Об этом сообщил начальник департамента по связям с общественностью Шведской футбольной ассоциации Андреас Янссон. Игра должна пройти 28 марта в Стокгольме.

— Мы внимательно следим за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, и прислушиваемся к рекомендациям со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и наших властей, — цитирует Янссона ТАСС. — На сегодняшний день мы не получали никаких распоряжений от шведского правительства по отмене матча со сборной России. Если ситуация изменится, мы проинформируем об этом все заинтересованные стороны должным образом.

Из-за ситуации с коронавирусом был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании, Франции, в Германии. Без зрителей пройдут матчи чемпионата Польши и национальной сборной этой страны.