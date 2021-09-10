Онопко — про запрет сахара в сборной России: «Каждый человек сам понимает, что ему употреблять»
Тренер сборной России Виктор Онопко перед свои участием в матче Кубка Легенд высказался на тему запрета сахара в национальной команде.
Ранее главный тренер Валерий Карпин принял решение запретить употребление сахара в расположении национальной команды.
— Ваша первая игра с немцами, если не ошибаюсь, была на Евро-1992.
— Да, чемпионат Европы, сборная СНГ... Но для меня это была сборная СССР. Там футболисты прошли долгий отборочный путь. Просто произошли события, которые разъединили нашу страну — большую империю Советский союз.
— Запретили ли нашей сборной перед этим матчем есть сахар?
— Каждый человек сам понимает, что ему употреблять. Мы пока тут даже кофе не успели выпить. Банан скушали и все.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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