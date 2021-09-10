Тренер сборной России Виктор Онопко перед свои участием в матче Кубка Легенд высказался на тему запрета сахара в национальной команде.

Ранее главный тренер Валерий Карпин принял решение запретить употребление сахара в расположении национальной команды.

— Ваша первая игра с немцами, если не ошибаюсь, была на Евро-1992.

— Да, чемпионат Европы, сборная СНГ... Но для меня это была сборная СССР. Там футболисты прошли долгий отборочный путь. Просто произошли события, которые разъединили нашу страну — большую империю Советский союз.

— Запретили ли нашей сборной перед этим матчем есть сахар?

— Каждый человек сам понимает, что ему употреблять. Мы пока тут даже кофе не успели выпить. Банан скушали и все.