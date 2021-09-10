Онопко про участие в Кубке Легенд: «У нас кто-то и в тайгу уйдет на 2-3 дня»

Тренер сборной России Виктор Онопко отметил, что участие в Кубке Легенд не помешает его работе в национальной команде. По его словам, некоторые из тренерского штаба во время отдыха и в тайгу могут уехать.

— Участие в Кубке Легенд не помешает просмотру матчей?

— Я поеду на «Спартак», игра в 7 часов. В зависимости от того, какой будет расклад.

— Пришлось у Валерия Георгиевича разрешения спрашивать?

— Я с ним разговаривал. Он сказал, что обязательно поезжай.

— Валерий Георгиевич говорил, что после сборной необходимо пойти в лес и отключить телефон. Вам теперь играть. Это совместимо с отдыхом?

— Я просто знал свой график. И все согласовал. В том числе с Алаевым. Отдых нужен любому человеку, но для этого нужно выбрать подходящее время. Кто-то поедет на речку, кто-то в горы сходит... У нас кто-то и в тайгу уйдет на 2-3 дня. Так бывает.