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Онопко про участие в Кубке Легенд: «У нас кто-то и в тайгу уйдет на 2-3 дня»

14:35
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Тренер сборной России Виктор Онопко отметил, что участие в Кубке Легенд не помешает его работе в национальной команде. По его словам, некоторые из тренерского штаба во время отдыха и в тайгу могут уехать.

— Участие в Кубке Легенд не помешает просмотру матчей?

— Я поеду на «Спартак», игра в 7 часов. В зависимости от того, какой будет расклад.

— Пришлось у Валерия Георгиевича разрешения спрашивать?

— Я с ним разговаривал. Он сказал, что обязательно поезжай.

— Валерий Георгиевич говорил, что после сборной необходимо пойти в лес и отключить телефон. Вам теперь играть. Это совместимо с отдыхом?

— Я просто знал свой график. И все согласовал. В том числе с Алаевым. Отдых нужен любому человеку, но для этого нужно выбрать подходящее время. Кто-то поедет на речку, кто-то в горы сходит... У нас кто-то и в тайгу уйдет на 2-3 дня. Так бывает.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Артем Бухаев все материалы автора

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