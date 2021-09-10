Онопко про участие в Кубке Легенд: «У нас кто-то и в тайгу уйдет на 2-3 дня»
Тренер сборной России Виктор Онопко отметил, что участие в Кубке Легенд не помешает его работе в национальной команде. По его словам, некоторые из тренерского штаба во время отдыха и в тайгу могут уехать.
— Участие в Кубке Легенд не помешает просмотру матчей?
— Я поеду на «Спартак», игра в 7 часов. В зависимости от того, какой будет расклад.
— Пришлось у Валерия Георгиевича разрешения спрашивать?
— Я с ним разговаривал. Он сказал, что обязательно поезжай.
— Валерий Георгиевич говорил, что после сборной необходимо пойти в лес и отключить телефон. Вам теперь играть. Это совместимо с отдыхом?
— Я просто знал свой график. И все согласовал. В том числе с Алаевым. Отдых нужен любому человеку, но для этого нужно выбрать подходящее время. Кто-то поедет на речку, кто-то в горы сходит... У нас кто-то и в тайгу уйдет на 2-3 дня. Так бывает.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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